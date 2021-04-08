Глава СПЧ предложил регистрировать прессу для работы на несанкционированных акциях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил ввести регистрацию журналистов для работы на несогласованных акциях. Таким образом, по его мнению, получится избежать задержания представителей прессы.

"Может быть, надо продумать систему: если журналист идет на несогласованную акцию, то ему надо зарегистрироваться. Если будет аккредитация, если будут QR-коды, если журналист пришел на это мероприятие, ему вдруг выкрутили руки ОМОН или Росгвардия, если Росгвардия считывает QR-код и в течение 10 секунд видит, что это аккредитованный журналист, и отпускает его, то, наверное, это будет полезно", - сказал он журналистам на встрече в Екатеринбурге в четверг.

Фадеев отметил, что вводить реестр "правильных" журналистов - "это перебор".

Он добавил, что задержаний представителей СМИ на публичных мероприятиях удастся избежать, если они будут соблюдать со своей стороны ряд правил, в том числе использовать отличительную атрибутику - специальные бейджи и жилеты. "Это решаемые задачи. Если журналисты будут соблюдать установленные правила, то мы довольно быстро добьемся того, что их перестанут задерживать, я вас уверяю", - сказал он.