В Петербурге первые сто кафе получили разрешения на размещение летних террас

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Комитет имущественных отношений Петербурга выдал в упрощенном порядке первые сто разрешений на размещение выносных столиков у ресторанов и кафе. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

"Первая сотня разрешений на размещение выносных столиков у ресторанов и кафе уже выдана. Упрощенный порядок размещения уличной мебели при стационарных предприятиях общественного питания будет действовать в этом году с 1 мая по 15 октября. С 1 апреля Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга принимает заявления от рестораторов", - говорится в сообщении.

Порядок получения разрешения аналогичен тому, который был разработан для размещения выносных столиков летом 2020 года. Упрощенный порядок был специально разработан в целях поддержки рестораторов в условиях распространения коронавирусной инфекции. Как и в 2020 году, разрешения выдаются бесплатно.