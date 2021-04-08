Резиденты "Сколково" запустили в Перми проект по программированию сервисных роботов

ПЕРМЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Резиденты "Сколково" запустили образовательный проект в области робототехники, участвуя в котором, российские школьники научатся программировать и создавать сервисных роботов. Первый этап конкурса пройдет в Пермском крае, сообщается в рассылке одного из резидентов-компании "Промобот".

"Российский производитель роботов "Промобот" и разработчик приложения для родителей "Где мои дети" запустили образовательный проект "Где мой робот". В рамках проекта российские школьники научатся программировать сервисных роботов", - говорится в рассылке.

Проект предусматривает открытый конкурс среди образовательных учреждений Пермского края. Победитель получит грант на обучение преподавателей, стипендии педагогов и современный класс робототехники, который включает в себя 12 комплектов Promobot Robox и три руки-манипулятора.

Планируется, что на федеральном уровне проект будет запущен в августе, перед началом нового учебного года. Всего до конца 2021 года будет обучено свыше 200 школьников в разных городах по всей стране.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом "Сколково". На данный момент компания является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в Европе.