В Петербурге начали исследование о сроках вакцинации "Эпиваккороной" для перенесших ковид

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге проведет исследование для создания рекомендаций по вакцинации препаратом "Эпиваккорона" новосибирского научного центра "Вектор" людей, перенесших COVID-19. Об этом сообщил журналистам директор НИИ Арег Тотолян.

"Официально таких рекомендаций нет. Сейчас по заданию руководства Роспотребнадзора такое исследование у нас в институте начинается", - сказал Тотолян, отвечая на вопрос, в течение какого срока после заражения коронавирусом рекомендуется прививаться вакциной "Эпиваккорона".

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Сейчас в России зарегистрированы три вакцины: "Спутник V" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН.