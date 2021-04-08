Путин призвал не затягивать с поправками о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал депутатов Госдумы в весеннюю сессию принять закон о бесплатном доступе к российским сайтам, включенным в перечень социально значимых.

На совещании в четверг по итогам реализации посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов глава государства констатировал, что до настоящего времени законодательно не установлена безвозмездность предоставления операторами связи доступа граждан к отечественным социально значимым интернет-ресурсам.

"Это тоже нужно сделать вместе с депутатами Госдумы <…> в весеннюю сессию, иначе [принятие этих поправок] уплывет на конец года", - сказал Путин. Кроме того, президент поручил "в максимально короткие сроки" довести до конца работу над чувствительной темой, касающейся обработки персональных данных граждан.

Также глава государства призвал правительство и депутатов Госдумы в весеннюю сессию завершить работу над изменениями отраслевых законов, необходимыми для функционирования экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций.

Инициатива подготовки законопроекта о бесплатном доступе к социально значимым интернет-ресурсам была озвучена главой государства в послании Федеральному собранию в январе 2020 года. Соответствующий правительственный законопроект был принят Госдумой в первом чтении 23 марта 2021 года. Документ дополняет закон о связи положением, согласно которому услуги абонентам по предоставлению доступа к сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых ресурсов, оказываются без взимания платы. Ранее в Минцифры сообщали, что бесплатный доступ к таким интернет-ресурсам смогут получить граждане РФ, зарегистрированные на портале госуслуг, даже при нулевом балансе средств.