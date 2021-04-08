Более 100 стран и территорий получили вакцины от коронавируса через механизм COVAX

ЖЕНЕВА, 8 апреля. /ТАСС/. Более 100 стран и территорий уже получили вакцину от коронавируса через международный механизм COVAX, всего доставлено более 38 млн доз. Об этом говорится в распространенном в четверг в Женеве сообщении Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и Детского фонда ООН.

Отмечается, что "более ста экономик получили от COVAX необходимые для спасения жизней вакцины от COVID-19", всего - более 38 млн доз. Этот результат достигнут по прошествии 42 дней после того, как начались международные поставки. Первой страной, получившей препараты, стала 24 февраля Гана.

Речь идет о вакцинах производства британско-шведской компании AstraZeneca, американской Pfizer и германской BioNTech, а также Института сыворотки Индии.

Несмотря на уменьшение поставок в марте и меньшие, чем первоначально ожидалось, объемы имеющихся в наличии вакцин на апрель и, а также возросший спрос на препараты в Индии, в COVAX "ожидают поставить дозы всем участвующим [в механизме] экономикам, попросившим вакцины, в первой половине нынешнего года", отмечается в сообщении.

"COVAX предоставил миру наилучший путь обеспечения самого быстрого и наиболее справедливого применения вакцин всеми подвергающимися риску людьми во всех странах на планете", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он призвал мировое сообщество, включая производителей препаратов для иммунизации от COVID-19 "отдать приоритет поставкам вакцин через COVAX", поскольку "от этого зависит общее будущее".

COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с GAVI и CEPI. Он поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее богатых государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины. К механизму COVAX уже присоединились 190 стран и экономик.