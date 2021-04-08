Путин поручил проконтролировать обеспечение финансирования работы фонда "Круг добра"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил проконтролировать обеспечение финансирования фонда помощи тяжелобольным детям "Круг добра".

На совещании, посвященном итогам реализации его посланий парламенту 2019 и 2020 годов, глава государства отметил тему создания фонда, напомнив, что в текущем году планируется выделить ему 60 млрд рублей за счет повышения налоговой нагрузки на некоторые группы населения. По его словам, из этой суммы 10 млрд рублей уже выделено.

"Нужно обеспечить реализацию всех планов в этом отношении. Насколько я понимаю, собраны заявки на 983 детей. Татьяна Алексеевна [Голикова], настройте соответствующие структуры правительственные и региональные на то, чтобы все это исполнялось в должном объеме и в ранее обозначенные сроки, и чтобы объем средств, предусмотренных на эти цели, дошел до этого фонда", - сказал президент.

Путин также напомнил, что власти РФ создают федеральный регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием. "Нужно довести до логического завершения эту работу, нужно, чтобы этот регистр не формально, а реально заработал. Ожидаемый срок - до конца года", - сказал Путин, потребовав не затягивать с созданием регистра.

Говоря о первичной медпомощи, российский лидер напомнил, что по итогам 2020 года планировалось обеспечить все населенные пункты с численностью населения от 100 до 200 тыс. человек доступом к первичной медико-санитарной помощи за счет создания новых и замены аварийных ФАПов, фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий, а также за счет внедрения мобильных медицинских комплексов. Однако по состоянию на 10 января 2021 года около 20% объектов первичного звена не было создано в срок, реализация этой программы не завершена в 23 субъектах России. Также не завершены мероприятия по приобретению мобильных комплексов. По словам президента, все это отражается на качестве жизни людей и получаемой ими медпомощи.

Путин указал и на то, что не завершена программа предоставления служебного жилья сельским врачам и медикам в малых городах. "Необходимо усилить работу по строительству общежитий семейного типа, по льготной сельской ипотеке. На это следует обратить самое пристальное внимание, потому что от этого зависит уровень и качество медицинского обслуживания на селе и в небольших населенных пунктах. Поэтому прошу вас обратить на это особое внимание", - сказал он.