Центры управления сосудистыми рисками создадут в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 8 апреля. /ТАСС/. Центры управления сосудистыми рисками для профилактики тромбозов создадут в Архангельской области, говорится распространенном сообщении пресс-службы администрации региона.

"В Архангельской области создадут центры управления сосудистыми рисками - это позволит снизить смертность от тромбозов. Специализированная медпомощь станет доступной фактически для всех жителей региона", - говорится в сообщении.

В Архангельской области работает единственный в стране региональный центр антитромботической терапии: в одной системе объединены 38 лечебных учреждений. Их сотрудники смогут удаленно корректировать лечение любого пациента в области - даже в отдаленных районах.

На базе этих кабинетов будут созданы центры управления сосудистыми рисками под управлением регионального центра антитромботической терапии. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, консультации и контроль проведения антикоагулянтной терапии на местах будут проводиться при помощи телемедицины.

Контроль антикоагулянтной терапии играет ключевую роль в эффективности лечения пациентов. "Это позволит существенно снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и сделать специализированную помощь доступной фактически для всех жителей области. В будущем эта программа будет также реализована и в Ненецком автономном округе", - приводит пресс-служба слова главы региона Александра Цыбульского.