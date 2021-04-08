Муфтия Татарстана обвинили в попытке распространения сектантского учения

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с обращением о сложившейся в духовной сфере республики ситуации, в котором обвинил муфтия Татарстана Камиля Самигуллина в попытке распространения сектантского учения.

"Поводом для моего обращения к Вам является последний скандал, разразившийся вокруг тафсира - толкования Священного Корана, изданного на татарском языке под руководством председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан [Камиля Самигуллина]. Ни у кого из серьезных ученых и экспертов нет сомнений в том, что ошибка доктринального характера, вокруг которой возникли ожесточенные споры в мусульманской среде, была преднамеренной. Без сомнения, трактовка исламских положений, представленная в данном тафсире, есть ни что иное, как грубая попытка внедрить в татароязычное духовное пространство учение маргинальной турецкой секты Исмаил-ага, к числу приверженцев которой принадлежит нынешний муфтий Татарстана", - говорится в обращении на имя президента Татарстана, опубликованном сайтом ДУМ РФ в четверг.

Ранее Гайнутдин раскритиковал издание ДУМ Татарстана толкования Корана (тафсира) на татарском языке в 2019 году. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Духовного управления мусульман РФ, его текст вызвал многочисленные вопросы у верующих. В частности, по их мнению, одно из его положений можно было истолковать как призыв обращаться за помощью к умершим, что в исламе признается поклонением кому-либо еще, кроме Аллаха, и является тяжким грехом.

"Нельзя пребывать в иллюзии, что такое беспардонное внедрение одного из крайних течений, представляющих традицию суфийских братств, не вызовет ответной реакции с другого полюса обширного спектра мусульманской традиции", - заключил в обращении муфтий Гайнутдин.

ТАСС обратился в ДУМ Республики Татарстан за комментарием по этому вопросу. Камиль Самигуллин возглавляет ДУМ Татарстана с 17 апреля 2013 года.