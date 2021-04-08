Под Калугой летом проведут палаточный фестиваль на тему покорения космоса

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Выездной фестиваль под открытым небом с шатрами, представляющими орбиту Солнечной системы, планируют провести до конца лета в Калужской области в рамках Всероссийской акции "Мечты о космосе". Об этом сообщил руководитель АНО "Стратегия Отечества" Александр Васильев в четверг в представительстве правительства Калужской области при правительстве РФ.

"Идея такая, чтобы на большой площадке в каком-то районе создать видимость, модель солнечной системы. То есть посредине стоит шатер, солнце в виде солнца - основная площадка, где [представлены] все наши стратегические свершения <…> Планируем, если эпидемиологическая обстановка будет позволять, сделать первые мероприятия в конце лета", - сообщил Васильев.

По его словам, вокруг главного шатра будут располагаться площадки по орбитам планет, каждая из которых станет улицей, где музыканты, художники, предприниматели, программисты и представители других профессий смогут принимать участие в различных активностях. Посетить фестиваль смогут люди любого возраста, в том числе обсуждается привлечение жителей других стран, отметил в ходе встречи руководитель экспертно-аналитического направления РАНХиГС Николай Калмыков.

"Мы попытаемся организовать игру своеобразную, где фантазия ничем не ограничена, но при этом мы пазл складывали из самых разных сегментов нашей жизни, которая связана с космосом", - сообщил депутат Госдумы Геннадий Скляр. Он отметил, что инициатива в регионе поддержана. Выбирается площадка для проведения фестиваля.