Кабмин поддержал проект закона о бесплатном втором высшем образовании в области культуры

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало законопроект о втором высшем образовании для творческих профессий, которое будет предоставляться на бесплатной основе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ, разработавшего проект.

"На заседании правительства Российской Федерации под председательством Михаила Мишустина поддержан проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 5 и 83 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.

Как рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова, на конкурсной основе можно будет получить бесплатное второе или последующее высшее образование по специальностям режиссера театра, кино и телевидения, дирижера, композитора, литературного работника, а также переводчика художественной литературы. "Это специалисты, в которых сегодня нуждается отрасль культуры", - пояснила она, чьи слова приводит пресс-служба.

Перечень специальностей и федеральных вузов, в которых будет вестись обучение по этим специальностям, будут утверждены постановлением правительства РФ. Любимова добавила, что в связи с данной инициативой не планируется увеличение объемов бюджетных ассигнований, а обучение будет осуществляться в рамках установленных контрольных цифр приема.

В пресс-службе уточнили, что законопроект согласован с Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Минфином России. Также получены положительные заключения Минюста России, Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. Законопроект впервые был разработан Минкультуры России по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.