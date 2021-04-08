Суд в Грузии назначил залог фигурантам дела о смерти медсестры после прививки AstraZeneca

ТБИЛИСИ, 8 апреля. /ТАСС/. Тбилисский городской суд назначил залог в размере 3 тыс. лари (более $877) каждому из трех врачей, проходящих по делу о смерти медсестры Мэги Бакрадзе после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом в четверг сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

По данным телеканала, прокуратура ходатайствовала о назначении залога в размере 5 тыс. лари (около $1,5 тыс.). Таким образом, суд частично удовлетворил требование надзорного органа. Предварительное судебное слушание назначено на 31 мая.

В Генпрокуратуре Грузии в среду сообщали о предъявлении обвинений за дачу ложных показаний врачам Виолетте Инасаридзе, Тее Гзиришвили и Беке Липартелиани по делу о смерти их коллеги после вакцинации. В ведомстве уточнили, что Инасаридзе во время расследования сказала, что находилась в комнате, где 27-летней медсестре стало плохо после укола, и оказала ей необходимую помощь. Гзиришвили и Липартелиани это подтвердили. Вместе с тем прокуратура установила, что все трое дали ложные показания: Инасаридзе не находилась в комнате и не могла оказывать Бакрадзе помощь. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.

Бакрадзе сделала прививку от коронавируса 18 марта. Через несколько минут ей стало плохо, она впала в кому. В тот же день ее перевезли в тбилисскую клинику, однако врачи не сумели спасти пострадавшую. Медсестра умерла 19 марта, по предварительным данным, от анафилактического шока. Прокуратура возбудила дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".