Восстановленную модель первого российского автомобиля представили на выставке в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Восстановленную модель первого российского автомобиля, произведенного в 1896 году, представили на Петербургском международном автомобильном салоне, передает корреспондент ТАСС. Реплика автомобиля была создана в 1996 году и существует в единственном в мире экземпляре.

Автомобиль Евгения Яковлева и Петра Фрезе, напоминающий конную коляску, впервые был продемонстрирован Николаю II и императрице Александре Федоровне на XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году.

"Это восстановленная модель автомобиля Яковлева и Фрезе, он уже второй раз выставляется в Петербурге. Кроме того, "Олдтаймер-Галерея" (выставка старинных автомобилей, проходит в рамках Петербургского международного автосалона - прим. ТАСС) в честь 125-летия российского автомобиля в рамках салона представляет также много уникальных ретроавтомобилей", - сказал журналистам исполнительный директор "Фарэкспо" (занимается организацией выставок) Владимир Метелицын.

Всего на выставке в Петербурге представлено около 100 ретроавтомобилей. Среди них легендарный трактор "Фордзон-Путиловец" (1924), герой первых пятилеток, экспериментальный автомобиль высшего класса "Ленинград-1" (1933), Л-300 "Красный Октябрь" (1930), первый отечественный мотоцикл, единственный сохранившийся в мире "Москвич-415", троллейбусы и автобусы послевоенных десятилетий. Из зарубежной техники представлены спортивные "Остин-Хейли" и "Бентли", лимузин "Линкольн Континенталь", бронированный президентский "Кадиллак Флитвуд" из гаража Джорджа Буша старшего и другие автомобили.

Петербургский международный автомобильный салон проходит с 8 по 11 апреля, он посвящен 125-летнему юбилею создания в Петербурге первого российского автомобиля. В рамках салона представители власти, участники отрасли и эксперты обсудят проблемы и перспективы автомобильной промышленности.