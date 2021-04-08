Фильм Наили Аскер-заде о создании вакцины от коронавируса получил премию "Золотая лента"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российский документальный фильм "Опасный вирус - 2" о создании российской вакцины против коронавируса получил премию "Золотая лента 2020 - выдающиеся передачи, посвященные борьбе с пандемией". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала "Россия-1".

Конкурс проводился в Китае в рамках инициативы "Один пояс и один путь", в нем участвовало более 80 проектов из 28 стран.

"Документальный фильм журналиста телеканала "Россия" Наили Аскер-заде "Опасный вирус - 2" о создании российской вакцины в борьбе с COVID-19 удостоен премии "Золотая лента 2020 - выдающиеся передачи, посвященные борьбе с пандемией" в номинации "Специальный репортаж", - говорится в сообщении.

Руководитель Евразийского бюро CCTV Китая Ван Бинь, которого цитирует пресс-служба, отметил, что премия была учреждена конце 2020 года. Ее цель - объединить усилия журналистов по всему миру "для точного и объективного освещения борьбы с пандемией".

"В репортажах ВГТРК была освещена проблема создания вакцины и ее применения <...> Жюри решило присудить премию именно фильму "Опасный вирус - 2". Это объемный и объективный репортаж, именно благодаря таким фильмам российских и китайских сценаристов мир больше узнает о вирусе, о том, как одержать победу над ним", - сказал он.

Вань Бин заявил, что решение жюри было единогласным.