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В Дагестане впервые на выплату пособий малоимущим семьям выделят более 870 млн рублей

Помощь будут оказывать адресно

МАХАЧКАЛА, 8 апреля. /ТАСС/. Более 870 млн рублей впервые выделят на выплату пособий малоимущим семьям в Дагестане, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Министерства труда и социального развития республики.

"Мы внедряем механизм социального контракта в виде единовременной денежной субсидии, предусматривающего оказание помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и иным категориям. В текущем году в бюджете впервые на эти цели предусмотрены средства в объеме 871 млн рублей. Задача здесь не только обеспечить целевое расходование средств, но и помочь семьям реально преодолеть трудную жизненную ситуацию, связанную с бедностью. Уже сейчас в управлениях социальной защиты населения сформируются списки малоимущих семей, которые будут включены в реализацию данного проекта", - сказал собеседник агентства.

По его словам, помощь будет адресная. "Помощь также будет оказана гражданам, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума", - добавил представитель регионального Минтруда.

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