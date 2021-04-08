В акватории Саньи создадут 870 новых искусственных рифов для улучшения экологии

САНЬЯ /Китай/, 8 апреля. /ТАСС/. Китайский город Санья возведет в прибрежных водах 870 новых искусственных рифов для улучшения океанической среды. Об этом в четверг сообщило агентство Синьхуа.

Для формирования искусственных рифов в акватории курортного города разместят разнообразные объекты общим объемом 30 тыс. куб. м. Группы предметов, размещенных на дне океана, станут новой средой обитания для морских организмов и рыбы и будут способствовать увеличению их популяции в этом районе. Организаторами проекта выступили Университет Хайнаня и управление туристической зоны острова Учжичжоу, расположенного неподалеку от Санья.

К концу 2020 года в водах вокруг острова Учжичжоу создали 1526 искусственных коралловых рифов, кроме того, там затопили 21 судно и сделали на дне каменную насыпь из вулканических пород. "Благодаря рифам мы восстановили морскую экосистему, и кораллы [в акватории] хорошо растут", - отметил заместитель главы курортной базы Учжичжоу Дин Фэн. Популяция рыбы в этом районе с 2010 года увеличилась в 2-3 раза, уточняет агентство.

Искусственный риф - это специально созданный или утилизованный объект, который размещают на дне океана с тем, чтобы он стал "домом" для морских обитателей. Им могут стать обломки бетонных конструкций, трубы, шлакоблоки или непригодные для дальнейшего использования транспортные средства.

Хайнань уделяет особое внимание защите экосистемы острова. В провинции регулярно снаряжают научные глубоководные экспедиции для сбора данных об океанической среде и биоразнообразии акватории Южно-Китайского моря.