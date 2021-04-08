Больше половины жителей Германии захотели привиться "Спутником V"

БЕРЛИН, 8 апреля. /ТАСС/. Более половины опрошенных жителей Германии выразили готовность привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты исследования, проведенного социологическим институтом YouGov для газеты Handelsblatt .

По его данным, 55% граждан ФРГ готовы сделать прививку российским препаратом "Спутник V", если он будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA). При этом 19% участников опроса высказали противоположную точку зрения. При этом 14% респондентов еще не определились с ответом. Кроме того, 12% опрошенных в принципе не хотят вакцинироваться.

Ранее в четверг министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил, что Германия проведет двусторонние переговоры с российской стороной о возможных поставках "Спутника V" в случае ее допуска в ЕС. В среду власти Баварии заявили о заключении меморандума о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций о возможном импорте и производстве препарата. Более того, эксперты рабочей группы по вопросам поставок и производства вакцин от коронавируса, созданной в Минэкономики ФРГ, как сообщила в четверг корреспонденту ТАСС представитель германского ведомства, ведут переговоры с производителями и поставщиками разных вакцин, включая "Спутник V", эти контакты конфиденциальны.

Российская вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию "Спутником V". Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. EMA 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.