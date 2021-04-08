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В Самарской области с 15 апреля введут особый противопожарный режим

Он будет действовать по 15 октября

САМАРА, 8 апреля. /ТАСС/. Власти Самарской области установили особый противопожарный режим с 15 апреля по 15 октября, говорится в постановлении регионального правительства. Областному Министерству лесного хозяйства, муниципальным властям поручили разработать на пожароопасный период 2021 года график патрулирования площадок, которые подверженных угрозе лесных пожаров, а также выполнять мероприятия по предотвращению распространения пожаров на населенные пункты.

"Правительство Самарской области постановляет: установить особый противопожарный режим на территории Самарской области с 15 апреля по 15 октября 2021 года", - говорится в документе.

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования должно в этом время оперативно принимать решения об ограничениях посещения лесов и въезда в них. Кроме того, профильное министерство должно утвердить графики патрулирования земельных участков, которые подвержены угрозе лесных пожаров, а также в местах отдыха граждан, объектов экономики и других участков.

Кроме того, местным властям поручили запретить сжигание мусора, сухой травы и отходов на территории населенных пунктов, садовых и удачных участков. Кроме того, муниципалитеты должны проверить состояние противопожарных минерализованных полос и обновить их.

Ранее в региональном ГУ МЧС сообщили о первых пожарах, которые произошли в результате поджога сухой травы. "Так, с 5 по 6 апреля на территории области в результате неконтролируемого пала сухой растительности произошло 4 пожара на общей площади 765 кв. м. Всего с начала года произошли восемь пожаров на общей площади 927 кв. м", - сообщили в ведомстве.

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РоссияСамарская область
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