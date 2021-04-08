Норвегия начала принимать заявки на субсидии экологическим проектам с Россией на 2021 год

ХЕЛЬСИНКИ, 8 апреля. /ТАСС/. Норвегия начала прием заявок на выдачу субсидий совместным норвежско-российским проектам в области экологии на 2021 год. Об этом сообщило в четверг норвежское министерство по вопросам климата и окружающей среды.

"Целью схемы субсидирования является поддержка сотрудничества с Россией в области окружающей среды с упором на взаимный обмен опытом и навыками", - говорится в сообщении министерства. При этом получить поддержку смогут проекты норвежцев с одним или несколькими партнерами из России, касающиеся региона Баренцева моря и приграничных областей.

Речь идет, в частности, о сотрудничестве для сохранения природного многообразия в регионе Баренцева моря, кооперации в области климата, об экологических проектах в приграничных зонах и взаимодействии для сохранения культурной памяти, а также о проектах, созданных для решения проблемы загрязнения морской среды, в том числе микропластиком, уточнило министерство.

Прием заявок открыт до 7 мая, их могут подавать представители государственного и частного сектора, общественных организаций. Претендовать на поддержку могут как проекты, которые будут осуществлены в 2021 году, так и те, которые рассчитаны на период 2019-2021 годов.