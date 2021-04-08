В Госдуму внесли законопроект о проведении ГИА на добровольной основе

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев в четверг внес в нижнюю палату законопроект о проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) по желанию учащегося или для тех, кто идет в колледжи и техникумы. Текст размещен в думской электронной базе.

Согласно пояснительной записке, "законопроектом предлагается проводить ГИА по образовательным программам основного общего образования по желанию обучающегося и в случае поступления обучающегося на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования на конкурсной основе". При этом допускаться к ГИА будут только те, кто прошли образовательные программы основного общего образования и окончили 9 или 10 класс.

По действующему законодательству ГИА обязательна для всех школьников. "Таким образом, все обучающиеся обязаны по завершении 9 класса пройти государственную итоговую аттестацию вне зависимости от того, собираются ли обучающиеся далее получать среднее профессиональное образование или продолжат учиться в средней школе", - констатирует Зайцев.

По мнению депутата, "дети после 9 класса еще недостаточно психологически подготовлены к сдаче экзаменов, требования к которым ужесточаются от года к году". "В результате ГИА становится барьером на пути школьников в средние профессиональные образовательные организации, где итак недобор учащихся", - убежден автор.

"Необходимо отметить, что объективно сдача экзаменов после 9 класса и получение оценок может быть только для тех выпускников, которые собираются продолжить обучение в колледжах и техникумах, поскольку эти образовательные организации проводят конкурсный отбор на основании полученных баллов", - говорится в пояснительной записке.