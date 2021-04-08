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Врио главы Ульяновской области назвал главной задачей улучшение благосостояния населения

Алексей Русских отметил, что за последнее время администрацией региона было очень много сделано, сохранен автомобильный завод, сохранено авиастроительное производство
Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Назначенный врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских считает главной задачей на своем посту улучшение благосостояния населения. Об этом говорится в стенограмме его разговора с президентом России Владимиром Путиным, опубликованной на сайте Кремля.

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Биография врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских
Биография врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских

Ранее в четверг Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и назначил Алексея Русских врио главы региона. Русских является слушателем четвертого потока в так называемой школе губернаторов. До назначения был членом Совета Федерации, член ЦК КПРФ.

"Основное мерило работы губернатора, я считаю, это благосостояние населения, жизненный уровень. Здесь, конечно, еще много предстоит трудиться. Благо энергия у нас есть, у меня, у моей команды. Думаю, что ваше доверие мы должны оправдать", - сказал он.

По словам Русских, за последнее время администрацией региона было очень много сделано, сохранен автомобильный завод, сохранено авиастроительное производство. "Довольно-таки много было привлечено инвестиций. На самом деле огромная работа была проведена. Будем в этом же направлении двигаться", - отметил он.

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских является слушателем четвертого потока в так называемой школе губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРусских, Алексей ЮрьевичУльяновская область
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