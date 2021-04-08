Врио главы Ульяновской области назвал главной задачей улучшение благосостояния населения

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Назначенный врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских считает главной задачей на своем посту улучшение благосостояния населения. Об этом говорится в стенограмме его разговора с президентом России Владимиром Путиным, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее в четверг Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и назначил Алексея Русских врио главы региона. Русских является слушателем четвертого потока в так называемой школе губернаторов. До назначения был членом Совета Федерации, член ЦК КПРФ.

"Основное мерило работы губернатора, я считаю, это благосостояние населения, жизненный уровень. Здесь, конечно, еще много предстоит трудиться. Благо энергия у нас есть, у меня, у моей команды. Думаю, что ваше доверие мы должны оправдать", - сказал он.

По словам Русских, за последнее время администрацией региона было очень много сделано, сохранен автомобильный завод, сохранено авиастроительное производство. "Довольно-таки много было привлечено инвестиций. На самом деле огромная работа была проведена. Будем в этом же направлении двигаться", - отметил он.

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских является слушателем четвертого потока в так называемой школе губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.