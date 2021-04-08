Школьники из почти 70 регионов РФ участвуют в финальном этапе олимпиады по экологии в СКФУ

СТАВРОПОЛЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Более 300 школьников из 69 российских регионов стали участниками заключительного этапа всероссийской олимпиады по экологии в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ). В состав жюри вошли экологи, биологи и другие специалисты, сообщили журналистам в четверг в пресс-центре вуза.

"В Северо-Кавказском федеральном университете стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии. За победу борются 302 участника - самые талантливые и эрудированные учащиеся 9-11 классов из 69 регионов страны <…> Среди членов жюри экологи, биологи, географы, экономисты", - говорится в сообщении.

Во время испытаний школьники выполнят тестовые и практические задания. Оценивают знания участников представители Российской академии наук, ведущих вузов страны, в том числе СКФУ. "Принимать финал Всероссийской олимпиады школьников по экологии - почетная обязанность для СКФУ. Это знаковое событие для нашего региона, и мы гордимся тем, что состязания юных экологов пройдут под наблюдением ученых и специалистов нашего университета", - приводятся в сообщении слова ректора вуза Дмитрия Беспалова.

Для преподавателей, которые сопровождают школьников на олимпиаде, подготовлена образовательная программа. Ученые и преподаватели СКФУ представят педагогам опыт повышения качества экологического образования. Для гостей вуза также организованы встречи с представителями краевого центра экологии, туризма и краеведения, а также Дирекции особо охраняемых природных территорий Ставропольского края.

Всероссийская олимпиада - самое массовое мероприятие для учащихся. Она занимает лидирующие позиции по количеству участников не только в России, но и в мире, и охватывает 24 общеобразовательных предмета. Всего в заключительном этапе примут участие около семи тысяч школьников, по итогам которого примерно 250 ребят станут победителями. Дипломы олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.