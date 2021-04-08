На выставке в Петербурге представили предполетную медицинскую карту Гагарина 1968 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Оранжерею для выращивания растений в условиях невесомости, а также медицинское оборудование для контроля за здоровьем космонавтов и медицинскую карту Юрия Гагарина с результатами обследования, которое он прошел перед своим последним полетом, представили на выставке "От Земли до Марса с остановкой на Луне".

Выставка, посвященная 60-летнего юбилея первого полета человека в космос, открылась в четверг в Военно-медицинском музее Министерства обороны России. "Экспонаты предоставлены музею Институтом медико-биологических проблем Российской академии наук. Экспозиция посвящена проблемам, с которыми может столкнуться экипаж при полете в космос и на другие планеты", - рассказала ТАСС куратор выставки Маргарита Стрельчинина.

В частности, на выставке представлен прототип оранжереи "Лада". "Этот прибор является прототипом того, что [находится] сейчас на МКС (Международной космической станции). Эти установки сначала проходят испытания на земле, а затем они отправляются в космос. В них выращивают сейчас салат, а дальше готовятся выращивать картофель, редис. Это сложно, энергозатратно и требует доработки, но это уже первый шаг к тому, как обеспечить себя продуктами", - сказала она.

Оранжерея состоит из модуля для выращивания растений, похожего на небольшой парник, а также оснащена камерой для наблюдения за ростом, системой полива, освещением и компьютерным модулем для управления оборудованием.

Также посетители выставки смогут увидеть вакуумный костюм "Чибис", который предназначен для создания области пониженного давления для ног, чтобы кровь космонавта перетекла из верхней части тела к нижним конечностям. Это необходимо для предотвращения вреда здоровью от длительного нахождения в невесомости и подготовке к возвращению на Землю. "Костюм этот 70-х годов, однако сейчас используется почти такой же, только оснащенный планшетом, с электронным управлением. Костюм был изобретен для решения проблемы длительных полетов, в ходе которых космонавты испытывали большой удар по здоровью", - отметила она.

Экспозиция также включает в себя приборы "Пневмокард" и "Кардиовектор", которые используются для отслеживания сердечного ритма космонавтов на орбите, и костюм для контроля за рефлексами и мышечной активностью.

К полету готов

На выставке также представлена архивная карта медицинского обследования Юрия Гагарина перед его последним полетом. Документ датирован 22 марта 1968 года. Представлено также заключение о состоянии его здоровья 27 марта 1968 года - в день его полета на самолете, в котором космонавт погиб.

В числе экспонатов выставки - приказ министра обороны СССР о присвоении Гагарину внеочередного звания майора после его полета в космос. Посетители также смогут ознакомиться с изменениями по требованиям к космонавтам, произошедшим с 1959 года. В частности, на заре пилотируемой космонавтики вес кандидата в космический полет мог быть 70-72 кг, в то время как сейчас к полету могут допустить человека массой от 50 до 95 кг.

Гагарин погиб 27 марта 1968 года в авиакатастрофе, выполняя полет на реактивном самолете во Владимирской области.