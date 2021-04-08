РФПИ начал переговоры с Германией о соглашении по поставкам "Спутника V"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начал переговоры с представителями правительства Германии о предварительном соглашении по поставкам "Спутника V". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

"РФПИ начал переговоры с представителями правительства Германии о предварительном соглашении по закупкам вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

В четверг, 8 апреля, ряд премьер-министров федеральных земель Германии приветствовал заявление министра здравоохранения Йенса Шпана о готовности правительства ФРГ начать двусторонние переговоры с Россией по возможным поставкам вакцины "Спутник V".

Как отметил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, в среду вечером Еврокомиссия заявила, что не будет заключать предварительных договоров на поставку российской вакцины, в связи с чем он выразил намерение Германии "говорить с Россией на двусторонней основе".

В среду власти Баварии заявили о намерении как можно скорее начать поставки "Спутника V" в случае его одобрения в ЕС и заключили меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций о возможном импорте и производстве препарата.