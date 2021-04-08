Новый детский сад на 220 мест открыли в Ингушетии по нацпроекту "Демография"

МАГАС, 8 апреля. /ТАСС/. Новый детский сад в рамках нацпроекта "Демография" открыли в четверг в Карабулаке (Ингушетия). Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 220 детей, в том числе на 60 ясельного возраста, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"В Карабулаке сегодня открылся новый детский сад "Ласточка", теперь у еще 220 маленьких жителей города появится возможность посещать учреждение и получать дошкольное образование в комфортных условиях. Воспитательно-образовательная работа здесь будет строиться с учетом программы дошкольного образования "От рождения до школы". В детском саду созданы 12 групповых ячеек, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты психолога и логопеда, методический и сенсорный кабинеты и изо-студия", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в детском саду созданы условия доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья - подъемник организован снаружи у центрального входа и внутри у лестницы для беспрепятственного доступа к учебным кабинетам.

"Это уже восьмой садик, который мы открываем по нацпроекту "Демография" в этом году. Забота о подрастающих поколениях для нас всегда будет на первом месте. От того, какими мы их вырастим, зависит будущее Ингушетии, перспективы ее развития", - передает пресс-служба слова главы региона Махмуда-Али Калиматова на открытии объекта.

В пресс-службе уточнили, что до открытия данного детского сада очередность детей, нуждающихся в местах в дошкольных учреждениях, в Карабулаке составляла 827 человек.

Как сообщала ранее ТАСС замминистра образования и науки региона Пятимат Угурчиева, для полного решения проблемы высокой очереди в детские сады в Ингушетии необходимо строительство не менее 20 дошкольных образовательных учреждений, 13 из которых будут построены в 2021 году.