В Гане удалось спасти 30 дельфинов из 200 выброшенных на берег

ПРЕТОРИЯ, 8 апреля. /ТАСС/. Около 30 дельфинов были спасены в Гане после того, как они оказались выброшенными по пока еще неизвестным причинам на берег. Об этом сообщили в четверг местные власти района Нзема на западе Ганы.

"Дельфины общим числом около 30 были подобраны жителями на пляжах и выпущены в Атлантический океан", - цитирует заявление властей агентство "Синьхуа". Всего в текущем месяце в Гане были обнаружены выброшенными на берег 200 дельфинов. Спасти удалось 30. Ранее сообщалось о 120 погибших дельфинах, а также большом количестве мертвой рыбы.

"С минувшей пятницы в различных частях прибрежных вод Ганы произошла массовая гибель дельфинов и рыбы, - заявил ганскому новостному порталу Graphic бывший руководитель отдела охраны обитателей моря национальной комиссии по рыболовству Питер Зеда. - Мы насчитали 13 различных видов мертвой рыбы". По его словам, пока еще не поступили данные лабораторных исследований тканей погибших животных. При этом Зеда указал, что ситуация внушает определенные опасения, так как гибель дельфинов и рыбы произошла в различных прибрежных районах Ганы, а не на одном ограниченном участке. По его словам, наиболее значительное количество мертвой рыбы и дельфинов было выброшено на берег в течение двух дней - 2 апреля, а затем 4 апреля.

Между тем исполнительный директор национальной комиссии по рыболовству Майкл Артур-Дадзи сообщил, что на рыбах нет никаких ран или повреждений. "Замеры температуры морской воды показали, что она не превышает норму для текущего сезона, - заявил он. - Сейчас ученые и специалисты работают над тем, чтобы определить причину произошедшего". Власти призывают жителей не употреблять в пищу мертвую рыбу и не кормить ею животных.

Протяженность береговой линии Ганы, которая расположена в Западной Африке, составляет 550 км. Четвертая часть граждан страны проживает на берегу Атлантического океана.