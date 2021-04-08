США намерены принять участие в Олимпиаде в Японии невзирая на пандемию

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены принимать участие в предстоящих Олимпийских играх в Токио невзирая на признаки ухудшения эпидемиологической обстановки в Японии. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Наша позиция не изменилась. Разумеется, мы работаем в тесной координации с Национальным олимпийским комитетом США с целью выработки оценки [ситуации в Японии], а также с нашими советниками в сфере здравоохранения в правительстве США. Но наша позиция относительно их [американских спортсменов] присутствия на играх не изменилась", - отметила официальный представитель президента Джо Байдена.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Они состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.

Власти Токио, как заявила ранее губернатор Юрико Коикэ, запросят правительство Японии ввести в столице усиленные меры против распространения нового коронавируса из-за ухудшения динамики роста числа новых выявленных случаев. В начале текущей недели аналогичные меры были приняты в префектурах Осака, Мияги и Хёго.