Путин заявил, что молодежь нужно привлекать к определению направлений развития сферы IT

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что нужно привлекать молодых специалистов к решению вопросов, связанных с определением приоритетных направлений развития технологий IT-отрасли. Об этом говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме участникам Первого молодежного форума по управлению интернетом (Youth RIGF).

"Отмечу, что интернет сегодня - неотъемлемая часть повседневной жизни общества, основа для развития традиционных и новых отраслей экономики. И именно молодежь с ее свежим, нестандартным взглядом на проблемы и созидательной энергией является здесь важнейшей творческой, движущей силой. <…> Потому необходимо повсеместно привлекать молодых специалистов к решению актуальных вопросов, связанных с выработкой универсальных и справедливых правил управления интернетом, обеспечением информационной безопасности, определением приоритетных направлений развития технологий IT-отрасли", - говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что у истоков мировых IT-компаний, соцсетей и мессенджеров стояли начинающие инженеры и программисты, в том числе и граждане России. По его словам, открытие Первого молодежного форума по управлению интернетом стало востребованной инициативой.

"Она призвана объединить талантливых, энергичных представителей молодого поколения из нашей страны и многих других государств, стремящихся внести личный вклад в развитие IT-сферы, гармонично дополняет большую экспертную работу, которая ведется в рамках российского Форума по управлению интернетом и глобального движения ООН по цифровому сотрудничеству", - отмечается в документе.