Адвокат: Навальный находится в медсанчасти ИК-2 в палате с еще одним заключенным

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Алексей Навальный находится в медсанчасти ИК -2 в Покрове. Об этом ТАСС рассказала адвокат Ольга Михайлова.

"Во время его посещения мы узнали, что он находится в медсанчасти колонии. Вместе с ним - еще один заболевший заключенный из его же отряда. У Навального температура 37,9, - сказала она. - Ему сделали флюорографию. Данных повторного теста на коронавирус пока нет".

По словам адвоката, первый тест дал отрицательный результат.

Как сообщалось 5 апреля, Навальный, отбывающий срок по делу "Ив Роше" в исправительной колонии № 2 во Владимирской области, переведен в медсанчасть с симптомами ОРЗ. Признаки заболевания у него были выявлены во время плановой диспансеризации.