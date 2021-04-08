Эксперты: обвинение муфтия Татарстана в сектантстве вытекает из богословских расхождений

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин в среду обвинил муфтия Татарстана Камиля Самигуллина в попытке распространения сектантского учения. В обращении к президенту Татарстана Рустаму Минниханову он заявил, что Самигуллин является последователем "маргинальной турецкой секты Исмаил-ага". Эксперты-исламоведы рассказали ТАСС о том, чем было продиктовано резкое заявление духовного лидера.

Джамаат Исмаил-ага - одна из самых консервативных турецких мусульманских общин, штаб-квартира и организационный центр которой располагаются в квартале Чаршамба района Фатих в Стамбуле. Она принадлежит к суфийскому направлению в исламе, которое отличается аскезой и мистицизмом, а также высокой ролью духовных наставников-шейхов. Исмаил-ага действует в Турции, а также создала ряд общественных организаций, медресе, мечетей и молельных комнат в разных странах мира.

Камиль Самигуллин, как рассказал ТАСС заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин, в Стамбуле действительно учился в принадлежащем Исмаил-ага медресе. Тем не менее, по мнению экспертов, причин связывать с джамаатом его нынешнюю деятельность нет.

"То, что Камиль Самигуллин обучался там, это факт, он сам не отрицал этого. Другое дело, что он давно уже вернулся в Россию, и его деятельность, хотя возможно и схожа с тем, чем занимается Исмаил-ага, но на самом деле абсолютно другая, - рассказал ТАСС научный сотрудник Института востоковедения РАН Ильшат Саетов. - Самигуллин - вполне современный муфтий. Мне сложно сказать, что Самигуллин сейчас принадлежит к Исмаил-ага: для этого нужны обоснования четкие, нужно проследить связь, что он общается со своими шейхами, получает от них указания и так далее".

Богословский конфликт

Обвинение в сектантстве, полагает Лункин, - всегда крайняя мера, но ДУМ РФ имеет такое же право прибегать к ней, как и любая другая религиозная организация. "Исмаил-ага не такая уж маргинальная и страшная секта - это консервативное турецкое движение суфийского направления. С этой точки зрения объясним спор ДУМ РФ и ДУМ РТ из-за перевода Корана, который был сделан в Татарстане, где есть фраза, которую можно трактовать как почитание умерших и их могил: но в суфизме и правда могут почитать умерших учителей и места их погребения", - сказал он ТАСС.

Ранее Гайнутдин раскритиковал издание ДУМ Республики Татарстан толкования Корана (тафсира) на татарском языке, одно из положений которого можно было истолковать как призыв обращаться за помощью к умершим. В исламе это считается поклонением кому-либо, кроме Аллаха, и тяжким грехом.

Старший научный сотрудник МГИМО и ИЭА РАН им. Н. Н. Миклухо-Маклая Ахмет Ярлыкапов полагает, что заявление муфтия Гайнутдина только кажется неожиданным. "На самом деле, это выражение принципиальной позиции ДУМ РФ, которое выступает против устоявшегося в последнее время тренда на то, чтобы в качестве традиционного ислама в России представлять суфизм. Если вы помните "Грозненскую фетву" и мероприятие, которое в Грозном проходило, - тогда ведь тоже ДУМ РФ очень четко свою позицию высказало, что оно против этого", - сказал ученый.

В августе 2016 года в столице Чеченской Республике Грозном прошла Всемирная исламская конференция, на которой была принята фетва (богословское заключение) с определением границы традиционного ислама в России. Этому определению не соответствовал ряд исламских богословских школ, а также идеология некоторых движений, признанных в России экстремистскими. Муфтий Равиль Гайнутдин после этого заявил, что текст документа нужно доработать, чтобы он был ориентирован на всех мусульман РФ, а не только суфиев, в большей степени представленных в мусульманских богословских школах Северного Кавказа.

По мнению Ярлыкапова, обращение муфтия Гайнутдина к президенту Татарстана - это выражение принципиальной позиции ДУМ РФ: в России не должно быть узкого понимания традиционного ислама. "Соответственно, поддержка традиционного ислама, в данном случае суфизма - тоже очень серьезное, противоречивое поле, и там есть самые разные группы. Скандал с этой фразой в татарском тексте тоже показывает, что есть масса всего противоречивого в суфийском наследии. Если безоговорочно поддерживать суфизм целиком, то можно тоже дойти до всяких крайностей", - сказал он.

Политика муфтиятов

По мнению Романа Лункина, ДУМ РФ заявлением муфтия оправдывает свой статус общероссийской мусульманской организации, которая стремится быть хранителем чистоты вероучения. "Безусловно, существует ревность по поводу того, что один из крупнейших муфтиятов России - в Татарстане - независим, в том числе в своих суждениях и трактовках Корана. ДУМ РФ является одним из объединений европеизированного татарского ислама, именно поэтому ислам в республике московскому духовному управлению вдвойне небезразличен. Чего больше в этом конфликте - политического или вероучительного - покажет время", - полагает эксперт.

Ахмет Ярлыкапов же высказал мнение, что между ДУМ РФ и Татарстаном нет настолько серьезных противоречий, чтобы такого рода выступление было частью конкурентной борьбы. "Я думаю, что причина не в этом, а как раз в том, что есть проблема с тем, что в последнее время суфизм продвигается в качестве традиционного ислама", - считает он.

Отношения ДУМ РТ с условно "федеральными" муфтиятами, рассказал Саетов, всегда были достаточно натянутыми. "Если мерить муфтияты количеством приходов, если говорить русским языком - то Татарстан очень мощный регион, и ему какие-то прямые начальники в Москве не нужны. Плюс, естественно, татарстанское руководство тоже заинтересовано в сотрудничестве с татарстанским муфтиятом, чтобы это не был какой-то институт, который работает против Татарстана. Самигуллин, как мне кажется, в этой логике - достаточно самостоятельная фигура", - считает исламовед.