Премьер Индии призвал провести в стране "праздник вакцинации"

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал в четверг провести в стране "праздник вакцинации" с 11 по 14 апреля, чтобы привить от коронавируса как можно больше людей.

"Призываю провести "Тика Утсав" ("праздник вакцинации" - прим. ТАСС) между 11 апреля, когда отмечается день рождения Джотиба Пхуле, и 14 апреля - днем рождения Бабасахеба Амбедкара", - сказал премьер, выступление которого транслировали ведущие телеканалы страны.

"Следует приложить усилия для вакцинации максимального количества людей во время "праздника вакцинации". Молодежь должна помочь привиться всем людям старше 45 лет", - отметил Моди. Премьер выразил уверенность, что для Индии пока нет необходимости объявлять новый локдаун, но в районах, где растет заболеваемость, нужно вводить комендантский час, организовывать защитные зоны, а также максимально активизировать тестирование населения.

"Упреждающее тестирование очень важно... Сейчас все больше случаев протекает бессимптомно. Люди чувствуют, что у них есть какая-то легочная болезнь, а затем они заражают всю семью. Тестирование и отслеживание (контактов заболевших - прим. ТАСС) - это самое важное сейчас", - подчеркнул глава правительства.

Джиотирао Говиндрао Пхуле (1827-1890) - индийский борец против кастового неравенства и за права женщин. Бхимрао Рамджи Амбедкар (1891-1956) - это борец против неприкасаемости и социальной дискриминации, один из авторов индийской конституции.

Планы по вакцинации

В Индии вакцинация началась 16 января. Планировалось, что на первом этапе прививку сделают до 30 млн человек: 10 млн медработников и 20 млн сотрудников, находящихся в зоне риска (полицейские, военнослужащие, служащие ведомств гражданской обороны). С 1 марта начался второй этап вакцинации, в ходе которого возможность привиться получили лица старше 60 лет, а также граждане старше 45 лет с сопутствующими заболеваниями. В Индии идет третий этап вакцинации, начавшийся 1 апреля, прививаться могут все граждане в возрасте 45 лет и старше, независимо от наличия сопутствующих заболеваний.

При этом общее число вакцинированных пока отстает от запланированных показателей. Власти ранее заявляли о намерении привить не менее 300 млн человек к июлю текущего года. По данным Минздрава, по состоянию на четверг прививки пока получили только 90 млн человек.

Прививки в стране делаются производимой в Индии вакциной Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также Covaxin индийской компании Bharat Biotech. Кроме того, еще около 20 препаратов, в том числе российская вакцина "Спутник V", готовятся к использованию.