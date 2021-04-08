В Северной Македонии запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca людей моложе 60 лет

ЗАГРЕБ, 8 апреля. /ТАСС/. Профильные органы Северной Македонии в связи с выявлением ряда побочных эффектов приняли решение запретить вакцинацию от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca людей моложе 60 лет. Об этом сообщил в четверг журналистам министр здравоохранения республики Венко Филипче.

Что известно о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в странах ЕС

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"После появления тромбозных реакций у некоторой части более молодого [чем 60-летние жители] населения компетентные ведомства приняли решение о [проведении] дальнейшей вакцинации этим препаратом только лиц старше 60 лет", - подчеркнул глава Минздрава.

С начала пандемии в стране зарегистрировано почти 139 тыс. случаев заражения (6,5% населения), более 4,1 тыс. инфицированных умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Первый этап иммунизации населения от новой коронавирусной инфекции в Северной Македонии стартовал 17 февраля с использованием препарата американского производства Pfizer. Жителей также прививают российским препаратом "Спутник V".