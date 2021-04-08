Власти Крыма заявили, что дефицит воды не повторится после исполнения плана правительства

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Ситуация с дефицитом воды, которая сложилась в Крыму в 2020-2021 годах, не повторится благодаря реализуемому в регионе плану правительства РФ, сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова в эфире телеканала "Крым-24" в четверг.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. В Севастополе введен режим повышенной готовности. Ограничения действуют в Алуште. В Ялте часть снабжения обеспечивают из альтернативных источников, в том числе водопадов, что позволяет периодически возобновлять круглосуточное снабжение горожан.

"Эти мероприятия не дадут допустить той ситуации, когда мы будем говорить, что вода будет по графику три часа. Может быть, определенные ограничения с погодными условиями могут быть. Но тот вариант, который развивался с 2020 года и сейчас, - он самый жесткий", - уверена Маслова.

Согласно данным госпредприятия "Вода Крыма", озвученным в эфире, Симферополь и Симферопольский район в сутки потребляют более 120 тыс. кубометров воды, при это в ближайшее время до 110 тыс. планируется получать из артезианских источников, а не водохранилищ, как ранее. Сейчас этот показатель - около 90 тыс. кубометров.

Один из ключевых объектов - Бештерек-Зуйский водовод, запущенный 18 марта. Как рассказал начальник управления инженерной инфраструктуры регионального госучреждения "Инвестстрой" Евгений Лукушкин, окончательно строительные работы на объекте завершатся летом, и город будет получать из этого источника 22 тыс. кубометров воды.

Подача воды в Ялте

Начальник службы водопроводного хозяйства ГУП РК "Водоканал Южного берега Крыма" Владимир Филюшин в свою очередь эфире телеканала добавил, что подача воды по графику в Ялте может сохраниться до конца года. "Если не позволит погода, будем сидеть на графике. Будем подавать порядка 45-65-70 тыс. [кубометров воды в сутки]. И мы протянем, по нашим подсчетам, до декабря <...> Если не будет осадков, то в графике дойдем до конца года", - сказал он.

Филюшин уточнил, что решение о том, может ли город отказаться от графика или смягчить его, будет принято по итогам апреля.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. куб. м в сутки.