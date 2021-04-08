СМИ: постояльцы двух домов престарелых Норвегии заразились коронавирусом после вакцинации

ХЕЛЬСИНКИ, 8 апреля. /ТАСС/. Постояльцы дома престарелых в норвежской коммуне Улленсакер заразились новым коронавирусом, хотя получили обе дозы вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Об этом сообщил в четверг телеканал TV2 .

Семь постояльцев дома престарелых заразились, все они старше 80 лет. Коронавирус выявлен также у пяти сотрудников этого учреждения и у двух лиц, контактировавших с инфицированными.

Власти временно запретили посещение постояльцев в домах престарелых на территории всей коммуны, пока ситуация не прояснится. К настоящему моменту установлено, что в трех случаях речь идет о заражении южноафриканским или бразильским штаммами вируса. Известно, что инфицированные были полностью вакцинированы, то есть получили вторую дозу вакцины, еще два месяца назад.

В коммуне Саннес заражение коронавирусом было подтверждено у шести постояльцев дома престарелых, получивших обе дозы вакцины от Pfizer, сообщила Норвежская государственная телерадиокомпания.