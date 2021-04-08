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Пандемия COVID-19

Власти Аргентины продлили запрет на въезд иностранных туристов до 30 апреля

Въезжать в южноамериканскую страну могут граждане республики и резиденты, их родственники и иностранцы, получившие специальную визу

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 апреля. /ТАСС/. Правительство Аргентины решило продлить запрет на въезд иностранных туристов с 9 апреля до 30 апреля. Об этом говорится в указе, который был опубликован в четверг в "Официальном бюллетене Аргентинской Республики".

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"Продлить до 30 апреля 2021 года включительно действие указа номер 274/20 (о запрете на въезд иностранцев без вида на жительство в Аргентине - прим. ТАСС)", - говорится в документе. Въезжать в южноамериканскую страну могут граждане республики и резиденты, их родственники и иностранцы, получившие специальную визу.

В опубликованном указе также перечисляются новые ограничения, о которых накануне объявил президент Альберто Фернандес в связи с ростом количества случаев заражения в Аргентине. С 9 апреля в регионах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, к которым относится в том числе столица, будет действовать запрет на свободное передвижение в ночное время, работу казино и любые собрания в закрытых помещениях.

Первый случай заражения коронавирусом в Аргентине был подтвержден 3 марта прошлого года. С начала пандемии в стране заболели более 2,4 млн человек, умерли свыше 57,1 тыс.

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АргентинаПандемия COVID-19
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