Фонд развития моногородов помог организовать прокладку сетей водоснабжения в Тулуне

ТАСС, 9 апреля. Иркутская компания "Аква-Гарант" начнет прокладку сетей водоснабжения в Тулуне, который в 2019 году пострадал от паводков. Займ на покупку буровой установки для проведения работ выдал Фонд развития моногородов, сообщили в компании.

"Компания "Аква-Гарант" из Тулуна Иркутской области при поддержке Фонда развития моногородов (группа ВЭБ.РФ) приобрела буровую установку для прокладки сетей водоснабжения. В связи с необходимостью устранения последствий паводка в Тулуне 2019 года и обеспечения жителей новым жильем такая услуга пользуется спросом. На приобретение оборудования компания получила от Фонда займ в размере 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

Работы по бурению будут вести у поселка Березовая Роща, куда начали переселяться жители затопленных территорий. Всего компании необходимо проложить шесть километров сетей. Полная стоимость проекта, с учетом займа Фонда, составила 13 млн рублей.

Восстановление Тулуна

В Тулуне продолжается восстановление дорожной и социальной инфраструктуры. Началось строительство школы и детского сада в Березовой Роще, в микрорайоне Угольщиков возводят школу. Школу и детсад также строят в отдаленном микрорайоне Шахта, откуда детей возили на учебу в другой район. Компания "Газпром" завершает строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, ввести его в строй планируют до конца года. Восстановительные работы в Тулуне будут продолжаться в 2021-2022 годах.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, 1,3 тыс. домов смыты, почти 7 тыс. строений признали подлежащими сносу. Сильнее всего пострадал город Тулун.