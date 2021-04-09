Минобороны опубликовало рассекреченные документы о зверствах нацистов

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Минобороны России к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей 11 апреля запускает на сайте историко-познавательный раздел "Забвению не подлежит", где будут публиковаться рассекреченные документы о зверствах нацистов. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.

"На сайте Минобороны в специальном мультимедийном разделе опубликованы архивные материалы - задокументированные свидетельства зверств, издевательств и массового уничтожения фашистами населения оккупированных территорий Советского Союза и стран Восточной Европы - русских, украинцев и белорусов, поляков и австрийцев, словенцев, болгар и представителей других народностей и национальностей", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что публикация архивных документов периода Второй мировой войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.

В ведомстве отметили, что, опубликованная на сайте Минобороны России информация не рекомендуется для ознакомления лицам, не достигшим совершеннолетия.

Содержание

Раздел составят документальные свидетельства зверств фашистов над узниками концлагерей - военнопленными и мирными жителями. В частности, приводится рассказ военных врачей Красной армии, плененных немцами в сентябре 1941 года, в котором описываются условия содержания советских военнопленных в созданном осенью 1941 года на бывшем сенном пункте города Демянска (ныне - в составе Новгородской области) концлагере. В первые несколько месяцев узники, которых к концу 1941 года здесь было около 13 тыс. человек, находились под открытым небом. "Позднее были устроены бункеры-землянки для военнопленных, в которые загоняли по 70-80 человек. В этих условиях не только лежать, но и сидеть негде было, а поэтому большинству военнопленных приходилось спать стоя", - сообщили в Минобороны.

В разделе опубликовано расследование военной прокуратуры 65-й армии о злодеяниях немцев в созданных для массового уничтожения мирного населения лагерях в районе станции Треблинка Варшавского воеводства. Согласно расследованию, два обнаруженных лагеря - "Арбайтслагер" ("Рабочий лагерь") и "Тодлагер" ("Лагерь смерти") - были созданы в 1941 и 1942 годах.

"Ежедневно в лагерь поступало три-четыре эшелона. По 6-8 тыс. человек в каждом, - говорится в документе. - Эшелоны поступали из различных оккупированных стран Европы: из оккупированных областей СССР, Чехословакии, Австрии, Болгарии, Греции, Польши, а также с территории собственно Германии".

В документе описано множество способов издевательств и убийства узников солдатами охраны и обслуживающим персоналом лагерей.

"Опубликованное в разделе расследование военной прокураты 1-го Белорусского фронта свидетельствует о бесчеловечном обращении гитлеровских оккупантов с советскими военнопленными и мирными жителями в так называемых Сухожебрских лагерях в Варшавском воеводстве, освобожденных войсками фронта осенью 1944 года", - отметили в Минобороны. К концу 1941 года число узников обоих лагерей доходило до 120 тыс. "Главным методом истребления узников являлся голод", - подчеркивается в акте.

Военнопленные и мирные жители гибли здесь в огромных количествах. По показаниям свидетелей, ежедневно из лагеря вывозилось до 35 подвод с трупами, причем нередко подводы делали по два рейса и вывозили по пять-семь тел каждая.

Обращение с детьми

В министерстве подчеркнули, что ряд документов содержит свидетельства бесчеловечного обращения фашистских захватчиков с детьми народов оккупированных стран.

"Так, например, среди фотографий раскопок массового расстрела жителей города Сокаль Львовской области, произведенных на освобожденных территориях специально созданной комиссией, запечатлены эксгумированные детские тела. Среди них, как гласит подпись к фото, "труп двухлетнего ребенка с разбитым черепом", - отметили в министерстве.

Кроме того, в разделе опубликован акт от 15 августа 1944 года "О зверствах немецко-фашистских мерзавцев в районном центре Домачево Брестской области", который составили местные жители. "Среди страниц документа поименные списки детей 2-12 лет, погибших от рук фашистов, или (перед самым расстрелом) взятых на воспитание местными жителями с подробным указанием их имен и адресов. Как значится в акте, из 100 воспитанников расстреляли 54 ребенка, передали в гетто 15 детей, где их впоследствии также расстреляли, взято родственниками и местными жителями 27 детей. Трое ребят погибли в первый день войны, судьба одного ребенка не установлена", - рассказали в Минобороны РФ.

Освенцим

Ряд документов подтверждает преступления гитлеровского режима в Освенциме. "В информационной сводке политотдела 60-й армии от 26 января 1945 года о положении на вновь освобожденной армией территории Польши приводятся некоторые показания уцелевших узников этого концлагеря о бесчеловечных условиях и беспрерывных "конвейерах" по уничтожению заключенных", - отметили в министерстве.

Архивные документы, вошедшие в экспозицию мультимедийного проекта, рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта "Без срока давности", реализуемого по поручению президента РФ.

11 апреля 1945 года произошло восстание узников Бухенвальда. Эта дата стала международным символом борьбы людей за жизнь, свободу и человечность.