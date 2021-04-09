Матвиенко считает, что подобные COVID-19 угрозы могут в будущем стать частью жизни людей

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Вирусные угрозы, подобные коронавирусной инфекции, могут стать неотъемлемой частью реальности, также как, например, изменение климата на планете. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своей колонке о развитии российской системы здравоохранения, опубликованной в пятницу на сайте "Парламентской газеты" .

"Сейчас уже очевидно, что Апокалипсиса не будет, победа над инфекцией - вопрос времени. Однако, убеждена, это не повод для успокоения. По мнению ученых, специалистов, вирусные угрозы, подобные той, с которой мы имеем дело сейчас, могут стать таким же глобальным вызовом, неотъемлемой частью нашей реальности, какими уже стали загрязнение окружающей среды и изменение климата", - подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, игнорировать такую вероятность "мы не имеем права". "Следовательно, необходимо всесторонне и основательно изучить все, что связано с возникновением и распространением нынешней коронавирусной инфекции, ее преодолением, чтобы в случае, если что-то подобное повторится, не дать застать себя врасплох", - добавила спикер Совфеда.

Матвиенко считает, что пандемия коронавируса стала одним из самых серьезных вызовов в истории человечества. "А после Второй мировой войны - пожалуй, самым серьезным", - написала сенатор.