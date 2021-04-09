Матвиенко уверена, что Россия раньше многих стран вступит в "новое постковидное время"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Существуют все основания полагать, что Россия раньше многих стран сможет избавиться от большинства коронавирусных ограничений и вступить в "новое постковидное время". Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своей колонке о развитии российской системы здравоохранения, опубликованной в пятницу на сайте "Парламентской газеты" .

"Есть все основания полагать, что от большинства ограничений мы сможем избавиться раньше многих государств, прежде других вступить в новое постковидное время, я лично в этом уверена. Произойдет это при выработке коллективного иммунитета в случае ответственного подхода к проведению вакцинации во всех регионах страны - условия для этого в основном уже созданы. А в том, что все в итоге будет именно так, меня убеждает статистика, показывающая динамику роста числа желающих сделать вакцинацию", - написала Матвиенко.

Она добавила, что данная тенденция характерна не только для Москвы, но и для большинства субъектов РФ. "Наша страна уже сейчас входит в десятку по числу сделанных прививок. И позиция будет только укрепляться. Еще раз в этой связи с удовлетворением и благодарностью хочу отметить особое осознанное гражданское поведение россиян", - подчеркнула спикер Совфеда.

По ее словам, на сегодняшний день можно обоснованно заявить, что российская система здравоохранения в целом выдержала испытание коронавирусом. Россия выходит из пандемии с гораздо меньшими потерями и издержками, чем многие другие государства, заявила Матвиенко. "Это результат действия целого ряда факторов: своевременного и умелого осуществления комплекса санитарно-эпидемиологических мер, слаженной деятельности органов власти всех уровней, высокой степени консолидации российского общества", - сказала спикер Совфеда.

Как считает Матвиенко, обретенный в связи с пандемией опыт следует систематизировать и перевести на язык правовых актов. В частности, речь идет о дальнейшей модернизации инфекционной службы, чтобы "быть во всеоружии перед новыми угрозами". Также, по ее словам, необходимо внимательно проанализировать всю правовую базу, регулирующую санитарно-эпидемиологическую службу, отечественную систему здравоохранения в целом.

Матвиенко отметила, что федеральный центр, региональные власти и структуры органов здравоохранения всех уровней во время пандемии действовали оперативно и аккуратно. Это позволило РФ обойтись без масштабного локдауна и серьезного спада экономики. "Вместе с тем, это тоже факт, выявились и проблемы, которые необходимо решать. В том числе остро дала себя знать нехватка врачей, медицинского персонала в целом, дефицит лечебных учреждений в сельской местности, малых и средних городах, недостаточная эффективность системы обязательного медицинского страхования", - подчеркнула спикер СФ.