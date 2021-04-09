Синоптики 11 апреля прогнозируют майскую погоду в Центральной России

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Майская погода придет в Москву и другие регионы Центрального федерального округа (ЦФО) в воскресенье. Температура воздуха днем будет достигать 15-18 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начнет наиболее заметно меняться погода в субботу: амплитуда ночных и дневных температур заметно повышается, она будет, как летом. Ночные температуры от 0 до минус 2 в Москве, по области - до минус 5, зато дневные температуры повысятся до 12-14 градусов. Днем в воскресенье будет совсем уже чудесная погода - 15-17 градусов тепла, по области - даже до 18 градусов. Это уже элемент раннего лета - поздней майской погоды. Это касается всего Центрального федерального округа", - сообщил он.

По словам Вильфанда, майская погода продержится в регионах ЦФО до середины следующей недели - температура днем может достигать 20 градусов тепла в отдельных районах.

"Во второй половине недели уже температурный фон будет несколько ниже, чем в первой", - отметил метеоролог.