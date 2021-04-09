Глава медрегулятора США назвала расизм серьезной угрозой здравоохранению

НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /ТАСС/. Расизм является серьезной угрозой для здравоохранения всего населения Соединенных Штатов, заявила в четверг глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски.

"Мы знаем следующее: расизм представляет серьезную угрозу общественному здравоохранению, которая напрямую влияет на благосостояние миллионов американцев. В результате это оказывает эффект на здоровье всего населения", - приводятся слова Валенски на сайте медрегулятора.

Глава ЦПКЗ также объявила о запуске интернет-ресурса, который будет исследовать влияние проявлений расизма на здоровье населения США, а также информировать о мерах по искоренению расовой дискриминации в сфере здравоохранения.

"Будет нелегко бороться с влиянием расизма. Я знаю, что мы можем справиться с этим испытанием. Я знаю, что мы можем создать Америку, где у всех есть возможность вести здоровую жизнь, когда каждый несет ответственность и работает сообща", - резюмировала Валенски.