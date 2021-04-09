{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава медрегулятора США назвала расизм серьезной угрозой здравоохранению

Рошель Валенски также объявила о запуске интернет-ресурса, который будет информировать о мерах по искоренению расовой дискриминации в сфере здравоохранения

НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /ТАСС/. Расизм является серьезной угрозой для здравоохранения всего населения Соединенных Штатов, заявила в четверг глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски.

"Мы знаем следующее: расизм представляет серьезную угрозу общественному здравоохранению, которая напрямую влияет на благосостояние миллионов американцев. В результате это оказывает эффект на здоровье всего населения", - приводятся слова Валенски на сайте медрегулятора.

Глава ЦПКЗ также объявила о запуске интернет-ресурса, который будет исследовать влияние проявлений расизма на здоровье населения США, а также информировать о мерах по искоренению расовой дискриминации в сфере здравоохранения.

"Будет нелегко бороться с влиянием расизма. Я знаю, что мы можем справиться с этим испытанием. Я знаю, что мы можем создать Америку, где у всех есть возможность вести здоровую жизнь, когда каждый несет ответственность и работает сообща", - резюмировала Валенски.

Теги
США
Синоптики 11 апреля прогнозируют майскую погоду в Центральной России
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура днем до 20 градусов тепла в отдельных районах продержится до середины следующей недели
Синоптики 11 апреля прогнозируют майскую погоду в Центральной России
Читать полностью