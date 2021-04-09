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Большинство россиян уверены, что человечеству нужно изучать космос

Аналитики отмечают, что каждый второй житель страны интересуется информацией о важных космических событиях, говорится в исследовании платежной системы "Мир"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Подавляющее большинство россиян уверены, что человечеству необходимо продолжать изучение космоса. Так, по мнению 63% граждан, изучение космоса полезно в долгосрочной перспективе, и люди однажды смогут жить за пределами Земли, свидетельствуют результаты исследования, проведенного платежной системой "Мир" в преддверии Дня космонавтики (имеется в распоряжении ТАСС).

"Подавляющее большинство опрошенных россиян (84%) считает, что человечеству нужно продолжать изучать космос. Больше всего космических энтузиастов проживает в Уральском федеральном округе (94%), а также в Москве и других городах-миллионниках (по 90%), а меньше всего - в Дальневосточном федеральном округе (65%)", - говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что каждый второй россиянин интересуется информацией о важных космических событиях, причем мужчин этот вопрос волнует больше, чем женщин.

"Большинство энтузиастов исследования космоса - люди в возрасте 35-44 лет, а вот в возможность поселиться на других планетах или встретиться с инопланетной жизнью верит в основном молодежь, люди в возрасте до 34 лет. Многие люди старше 60 лет космическими приключениями, видимо, перегорели. Там доля тех, кто считает, что исследования космоса нужны, ниже 70%", - комментирует результаты исследования руководитель центра маркетинговых исследований платежной системы "Мир" Ирина Лобанова.

Исследование проводилось путем анкетирования. Репрезентативная выборка составила 1,2 тыс. человек старше 18 лет.

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