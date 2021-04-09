Синоптики прогнозируют температуру на 10-16 градусов выше нормы в СЗФО, на Урале и Таймыре

ТАСС, 9 апреля. Особенно теплая погода в ближайшие дни прогнозируется на востоке Северо-Западного федерального округа (СЗФО), севере Уральского федерального округа и Таймыре. Температура будет выше нормы на 10-16 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Уральского федерального округа - там невероятно высокая температура, но касается это именно почти полярных регионов. Температура выше нормы на 10-12 градусов. В Салехарде, например, температура будет от 0 до плюс 4 градусов до середины следующей недели", - сообщил он.

По словам Вильфанда, также очень теплая погода ожидается на Таймыре. Отклонения от нормы будут достигать 16 градусов. Дневная температура там будет в диапазоне от 2 градусов мороза до 0 градусов. "Это настоящая весна. Фантастическая", - отметил он.