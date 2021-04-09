В Якутии лаборатория безопасности за год обучит дорожным правилам почти 3 тыс. детей

ЯКУТСК, 9 апреля. /ТАСС/. Первая в Якутии лаборатория безопасности за учебный 2020-2021 год обучит правилам дорожного движения почти 3 тыс. учеников. Об этом в пятницу ТАСС сообщила куратор проекта Татьяна Винокурова.

Лаборатория безопасности - специализированный ярко-желтый автобус, который выезжает в населенные пункты и собирает детей на занятия по безопасному поведению на дороге. Оборудование автобуса позволяет моделировать дорожные ситуации и обучать поведению на дороге в условиях, которые максимально приближены к реальным. Открытие единственного в регионе комплекса состоялось в сентябре прошлого года.

"Всего за 2020-2021 учебный год запланировано охватить лабораторией безопасности свыше 2,9 тыс. детей. По состоянию на 1 апреля 2021 года уже обучено свыше 2,5 тыс. учеников начальных классов в Якутске и Намском районе. Детей обучают по четырем модулям: "Я - пешеход", "Я - пассажир", "Я - велосипедист" и "Оказание первой помощи", - сказала Винокурова.

Обучение преимущественно проводится среди первоклассников и второклассников, многие из которых начинают самостоятельно ходить в школу. "В этом году запланированы выезды в центральные районы [Якутии] с учетом закрытия переправ - в Горный и Хангаласский", - добавила собеседница агентства.

Программа профилактики детского дорожно-транспортного травматизма "Лаборатория безопасности" реализуется Госавтоинспекцией МВД, Российским союзом автостраховщиков, экспертным центром "Движение без опасности" при поддержке Министерства образования и науки РФ и Министерства транспорта РФ.