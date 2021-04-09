CBS: два центра вакцинации в США приостановили применение препарата Johnson & Johnson

НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /ТАСС/. Центры вакцинации компании Centura Health в штатах Колорадо и Северная Каролина приостановили применение препарата от коронавируса компании Johnson & Johnson из-за нескольких случаев возникновения возможных побочных эффектов. Об этом в четверг сообщил телеканал CBS .

По его сведениям, в среду в Денвере (штат Колорадо) 11 человек почувствовали головокружение или тошноту сразу после прививки Johnson & Johnson. В четверг несколько человек испытали те же симптомы уже в Северной Каролине. "На данном этапе у нас нет причины считать, что с самой вакциной что-то не так. Это временная приостановка использования вакцины одного производителя, чтобы мы смогли провести расследование", - приводит телеканал слова представителя Centura Health.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США 28 февраля одобрило обращение компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson, о регистрации ее вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре и в чрезвычайных обстоятельствах. Данный препарат требует только одной инъекции. В ходе третьей фазы испытаний вакцина продемонстрировала эффективность до 85%.