Госзащита бывшей пленницы "скопинского маньяка" не связана со сменой места жительства

ТАСС, 9 апреля. Меры госзащиты, предоставленные Екатерине Мартыновой, бывшей пленнице так называемого скопинского маньяка Виктора Мохова, не связаны с переездом на другое место жительства. Об этом она сообщила ТАСС.

6 апреля стало известно, что Екатерина Мартынова, в 2000 году похищенная Виктором Моховым, а также ее семья, получили госзащиту.

"Такой меры, как предоставление нам какого-то убежища, нет. Мы живем в своей квартире, никуда не уезжали, и в ближайшее время [не собираемся]. Возможен переезд в связи с работой, но точно не с тем, что Мохов как-то повлияет на это", - сказала она, уточнив, что живет не в Скопине.

Согласно федеральному закону "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства", в отношении защищаемого лица могут применяться одновременно несколько либо одна из мер безопасности - охрана, выдача спецсредств индивидуальной защиты, замена документов, изменение внешности, смена работы, переселение на другое место жительства.

Ранее Екатерина Мартынова обратилась в Следственный комитет с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении Мохова и ограничении его публичных высказываний и активности в социальных сетях. Она также попросила предоставить ей меры госзащиты. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 23 марта поручил организовать проверку высказываний Мохова в СМИ, который дал интервью Ксении Собчак и рассуждал о судьбе своих бывших жертв.

Виктор Мохов, в начале марта 2021 года освобожденный после отбывания 16 лет 10 месяцев за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. В течение этого срока он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома после 22:00.

В 2005 году Мохов (1950 г. р.) был приговорен к 16 годам 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Суд установил, что в 2000 году он похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и держал в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти 4 года.