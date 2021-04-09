Эксперты прогнозируют подорожание отдыха в Сочи летом на 10-15%

СОЧИ, 9 апреля. /ТАСС/. Отдых в отелях и санаториях Сочи в предстоящий летний туристический сезон обойдется дороже на 10-15% по сравнению с прошлым годом из-за дополнительных затрат на дезинфекцию и уборку, считают опрошенные ТАСС представители туротрасли.

"По сравнению с прошлым годом цена выросла на 10-15%. Это связано с ростом стоимости продуктов, затрат на дезинфицирующие средства. Кроме того, пришлось нанять дополнительный персонал, так как на уборку, обработку и дезинфекцию номеров уходит больше времени", - рассказала ТАСС коммерческий директор санатория "Металлург" Елена Лукашова.

По ее словам, цена на размещение и процедуры в этом году не снизится даже на фоне конкуренции с заграничными курортами, так как многие опасаются выезжать за границу.

Стоимость проживания в отелях прибрежного кластера, говорят эксперты, выросла в целом на 5-10%, вместе с тем, отели горного кластера фиксируют рост спроса в летний сезон и стараются сохранять цены на уровне прошлого года.

"Несмотря на то, что живая выборка перевалила за 60% загрузки в летний период, мы держим разумный баланс в ценообразовании, ориентируясь на 2019 год, и любое повышение цен мы компенсируем дополнительными бонусами для гостей: косметикой, макси-барами, итальянским бельем и включенными в стоимость номера кофе-машинами", - рассказала ТАСС коммерческий директор управляющей компании "Русские сезоны" Инна Рындина. Максимальная стоимость размещения в горном отеле за сутки в сезон составит 6 тыс. рублей, уточнила она.

По данным отельеров, минимальная стоимость размещения в хостелах Сочи по сравнению с прошлым годом выросла на 20% - до 700 рублей в сутки. Их летняя загрузка по предварительным бронированиям составляет 85%.

Помимо средств размещения, увеличится стоимость аренды автомобилей. Как уточнил руководитель компании BrichCar Алексей Лукиных, цена выросла на 15% из-за роста стоимости автомобилей.

Прогнозы на турпоток

Основная часть россиян этим летом для отдыха выберет черноморские курорты страны, говорит президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина, хотя Турция и Греция перетянут часть туристического потока на себя. По прогнозам отельеров, турпоток в город в летний сезон может превысить 4 млн человек.

"Возможно, в следующий туристический сезон что-то поменяется, когда в других странах снимут ограничения, уберут комендантский час. Но в этом году Сочи точно получит своих туристов, на майские праздники загрузка будет 100%, летом - до 100%", - пояснила Нетягина.

Вместе с тем, председатель правления Ассоциации туриндустрии "РСТ-Юг" Наталья Косьмина надеется, что стоимость отдыха на российских курортах будет снижаться.

Ранее Ассоциация туроператоров России со ссылкой на крупных туроператоров сообщала, что многие пятизвездочные отели Сочи уже приостановили продажи из-за отсутствия мест. Кроме того, полная загрузка отмечается в популярных санаториях курорта, они уже закрыли бронь на сентябрь и открыли продажи на октябрь.