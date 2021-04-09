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Yonhap: Иран отпустил задержанный южнокорейский танкер

Судно с 13 членами экипажа на борту уже покинуло порт, пишет агентство

ТАСС, 9 апреля. Иран освободил остановленный в январе в Персидском заливе южнокорейский танкер Hankuk Chemi и его экипаж. Об этом со ссылкой на МИД Республики Корея сообщило в пятницу агентство Yonhap.

По его данным, судно с 13 членами экипажа на борту уже покинуло иранский порт.

Береговая охрана Ирана задержала южнокорейское судно 4 января. Западные СМИ в качестве возможной причины этого называли заморозку Сеулом иранских активов на $7 млрд, проведенную по запросу США. В свою очередь, иранская сторона утверждает, что танкер был задержан из-за загрязнения им вод залива.

Теги
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