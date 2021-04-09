В здравницах Краснодарского края реабилитацию после COVID-19 прошли 2,7 тыс. россиян

КРАСНОДАР, 9 апреля. /ТАСС/. Работники санаторно-курортного комплекса Краснодарского края провели программы постковидной реабилитации более чем для 2,7 тыс. россиян с момента запуска таких программ в регионе. Об этом сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край был одним из первых регионов РФ, где в 2020 году запустили программы реабилитации после коронавируса. Как сообщала пресс-служба администрации региона в начале декабря, санаториев, развернувших программы реабилитации для переболевших COVID-19, было уже более 50.

"Важно как можно раньше начинать реабилитацию людей, переболевших коронавирусом. Еще в мае 2020 года, когда мы только столкнулись с новой болезнью, наш санаторно-курортный комплекс подключился к разработке программ восстановления. Сегодня в этой работе участвуют более 50 здравниц, программы реабилитации прошли более 2,7 тыс. человек", - сказал Кондратьев.

В пресс-службе администрации края уточнили, что реабилитационные курсы включают постоянное медицинское наблюдение, а также набор процедур, в числе которых, в зависимости от профиля, санатории предлагают пациентам кислородные коктейли, озонотерапию, лечебные ванны, фитотерапию. Кроме того, обязательной частью курса реабилитации являются лечебная физкультура и упражнения по восстановлению дыхательной активности.

Большая часть здравниц, реализующих такие программы, расположены на побережье Черного моря или в предгорных районах: в Анапе, Сочи, Горячем Ключе, Краснодаре, а также Туапсинском, Апшеронском, Лабинском и Белореченском районах. Всего в Краснодарском крае работают более 200 здравниц общей вместимостью свыше 100 тыс. мест, что составляет около 21% мощности всех российских санаториев. Ежегодно санатории и пансионаты края принимают до 1,5 млн отдыхающих.