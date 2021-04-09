Большой севастопольский бал в 2021 году посвятят Военно-морскому флоту и Шостаковичу

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Большой севастопольский офицерский бал в этом году пройдет в июне и будет посвящен 325-летию российского Военно-морского флота и 115-летию со дня рождения русского композитора Дмитрия Шостаковича, сообщила в пятницу ТАСС руководитель проекта Екатерина Графодатская.

"Наше событие в этом году посвящено 325-летию Военно-морского флота России, 115-летию со дня рождения великого русского композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича и традиционно - Дню города-героя Севастополя. В целом же как тематику бала мы заявили "Симфония будущего". И в программе нас ждет множество поворотов сюжета, которые связаны с тематикой бала", - сказала она.

Собеседница пояснила, что в первую очередь от тематики мероприятия зависит ход воинского бального парада, который является самой торжественной частью события. "В этом году у нас появятся как главные герои Петр I, благодаря которому в России появился флот, и Екатерина II, по повелению которой основаны Севастополь и Черноморский флот. Они откроют "окно в будущее", - уточнила Графодатская.

Она отметила, что на бал приглашено командование ВМФ России.

По ее словам, на сцене появится и Шостакович, который будет писать ту самую "Симфонию будущего", и другие великие композиторы, произведения которых будут звучать в ходе бала. Особое внимание уделят музыке Шостаковича, к которой неоднократно будут возвращаться в течение вечера.

В 2021 году бал планируется провести 20 июня, а не в сентябре, как в прошлом году, когда мероприятие было сдвинуто из-за пандемии. Так как в последние годы бал вызывает большой интерес за рубежом, планируется организовать онлайн-трансляцию. Уже началась подготовка пар, пройдет несколько предварительных мероприятий - первый бал летнего сезона в персиковом саду, танцевальный вечер в День Победы, открытая репетиция на площади в центре города.

О бале

Большой севастопольский офицерский бал проводится с 2013 года. Это культурный проект городского сообщества "Благородное собрание Севастополя", который осуществляется при содействии Черноморского флота РФ, правительств Севастополя и Республики Крым. Кроме него, в летний период ежегодно проходит бал ко Дню Победы, проводятся разовые акции. Зимой, ко Дню российского студенчества, бал проводит Севастопольский государственный университет, на него собираются студенты гражданских вузов и ссузов, а также курсанты военно-морского училища.